/ / A Faculdade Unifama se destaca no torneio Regional Universitário

O final de semana foi de lazer e interação entre os acadêmicos da região norte do estado de Mato Grosso com a realização da 1ª edição do TRU (Torneio Regional Universitário) nas modalidades de futsal e voleibol. Ao todo, 20 equipes disputaram durante dois dias o titulo da competição.

Nesses dois dias foram realizados ao todo 49 jogos, sendo 33 jogos na modalidade de futsal e 16 na modalidade de voleibol.

Com 90 gols marcados no torneio, os grandes campeões foram a Unifama no futsal feminino e Praga Mobu no futsal masculino.

A Unifama, da peixotense Lili e da goleira Rosangela, venceu a Uniasselvi de Alta Floresta na disputa final por 3 á 0 com gols de Natalia, Paola e Franciele.

Futsal Feminino

1º Unifama

2º Uniasselvi

3º Profana





Os Diretos da Faculdade parabenizam a todos.





Fonte :mtesporte.com.br