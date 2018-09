/ / 8 ROLÊS ALEATÓRIOS DE RONALDINHO GAUCHO

Se tratando do Ronaldinho Gaucho não existe rolê nada haver!

Ele simplesmente entra no clima e curti o momento. Mesmo que esses rolês nos deixem com a seguinte pergunta: O que o Ronaldinho esta fazendo ali?

O bruxo como é conhecido já é considerado o rei do rolê aleatório, isso devido a vários memes que aparecem diariamente na internet.

E foi pensando nisso que hoje vou te explicar os:





OITO ROLÊS ALEATÓRIOS DE RONALDINHO GAUCHO

ROLÊ MEDIEVAL

Algumas pessoas até mesmo já criaram teorias de que o jogador é um viajante do tempo, isso por causa desta imagem que de vez enquando volta ser compartilhada nas redes sociais. Na imagem vemos que Ronaldinho Gaucho esta usando trajes da era medieval, realmente a primeira impressão que da é que seja uma imagem dos tempos dos gladiadores, mas isso não passou de uma propaganda feita pela Pepsi com a participação do jogador. Essa propaganda foi ao em 2004 e também contou com a participação de outros jogadores, e olha foi muito divertida.

RONALDINHO E OS SEGURANÇAS

Olhando essa imagem um desavisado provavelmente não estaria entendendo nada. Podemos ver o Ronaldinho Gaucho à frente do que parece ser vários seguranças e atrás um helicóptero. Se você estava pensando que esse rolê era para comemorar a compra do helicóptero você esta, completamente enganado. Na verdade esta imagem é do ano de 2011 e foram gravadas no Rio de Janeiro quando ele ainda jogava para o Flamengo. As imagens foram feitas no lançamento da sua coleção, e por isso Ronaldinho contou com a participação de modelos usando fantasias de carnaval e como fundo do cenário, optaram, por vários seguranças aramados.





ROLÊ NO TRIO ELÉTRICO

Outro rolê que deixou os fãs do jogador de boca aberta foi quando Ronaldinho subiu em um trio elétrico, esse fato ocorreu no carnaval de 2014. Edcity estava fazendo sua apresentação e em certo momento convida o bruxo para fazer parte da festa. Ronaldinho subiu no trio elétrico e junto com o cantor Edcity animaram os foliões. Apesar de que se tratando de rolê com cantores o jogador já teve vários outros, como por exemplo: Com Wesley Safadão, João Lucas e Marcelo e muitos outros.





RONALDINHO SEGURANÇA

No ano de 2015, Ronaldinho Gaucho já sem clube, foi até Dubai, isso ocorreu porque ele foi convidado para a gravação de um reality show que buscava novos talentos do futevôlei. Enquanto os participantes batiam uma bolinha, Ronaldinho Gaucho se fantasiou de segurança e foi até jovens, após pedir a bola, alguns dos participantes começaram a desconfiar e em seguida notaram que se tratava de uma lenda do futebol brasileiro, todos participantes firam emocionados com a presenta do jogador.





ROLÊ COM OS ÁRABES

Que o bruxo tem moral com os Árabes isso todo mundo sabe!

Mas o que muitas pessoas se perguntam é o que Ronaldinho Gaucho esta fazendo junto desses árabes e pessoas com roupas de policia. Por um momento até podemos confundi-lo com um chefe de estado, mas o que ocorreu na verdade foi que Ronaldinho foi convidado a prestigiar um simpósio internacional de boas praticas policiais. Isso aconteceu no ano de 2017 e vamos concordar que esse com toda certeza é um rolê bem aleatório.





RONALDINHO BRIGÃO

Ao ver essa imagem você logo pensa: Vai ter muita porrada! Isso porque temos Mike Tyson na foto. Mas se tratando de rolê aleatório não poderia faltar o Ronaldinho Gaucho. E se você ainda não entendeu eu vou te explicar. Esta cena onde temos uma lenda do futebol e uma lenda do boxe faz parte de um filme chamado “Kickboxer: A retaliação” que foi lançado em janeiro de 2018. No filme Ronaldinho é um dos caras que ajudam o protagonista a treinar.





RONALDINHO BOLIVIANO

Outra imagem que se tornou meme e também símbolo dos roles aleatórios do jogador é esta imagem. Nesta imagem Ronaldinho aparece vestido com roupas típicas bolivianas, o ocorrido aconteceu no ano de 2013 enquanto Ronaldinho defendia o Atlético MG, e foi em uma viagem para La Paz para disputar a libertadores que o governador ofereceu um almoço a delegação brasileira, o governador também aproveitou a oportunidade para fazer uma homenagem ao craque dando a ele um poncho um gorro e um barquinho, Ronaldinho Gaucho retribuiu o carinho usando as roupas típicas e também presenteando o governador com sua camisa 10.





BRUXO JEDI

Em 2017 quando Ronaldinho publicou esta imagem em suas redes sociais a internet acabou ficando cheia de memes. Mas para quem aqueles que já viram esta imagem e nunca intendeu, ela faz parte do vídeo de um comercial criado por uma marca de cerveja. No vídeo podemos ver o jogador correndo de alguns caras maus ate que é derrubado. A ideia do comercial era recriar lances famosos de jogadores, a jogada escolhida para Ronaldinho Gaucho foi à cobrança de falta que ocorreu na temporada 2006/2007





E claro jamais vamos se esquecer do rolê que consagrou Ronaldinho o rei dos rolês aleatórios.

Estou falando do encerramento da copa da Rússia que teve a presença do jogador comandando um instrumento de percussão,





Iae curiosos, qual desses rolês você achou o mais aleatório? Se você souber de algum outro que eu tenha esquecido comenta aqui embaixo. Se você quer concorrer a 1 iphone se inscreve aqui no canal curti o vídeo e comenta #QueroMeuIphone!

Eu fico por aqui e até a próxima.