/ / Vereador de Guarantã do Norte cobra agilidade na votação dos projetos do excecutivo

Vereador Irmão Alexandre implora à presidência da Câmara para por em pauta os projetos de total interesse da população sem ter que esperar o cumprimento total dos prazos regimentais.





Em tribuna na 14ª sessão ordinária da câmara municipal de Guarantã do Norte, o vereador irmão Alexandre (PSC), cobrou de forma sensata e clara a presidência da câmara referente à demora de por em pauta os projetos deliberados do executivo, onde destacou que todos os trabalhos oriundos de projetos de lei que vão beneficiar a população dependem de autorização legislativa, ou seja, do voto da maioria dos vereadores, e a demora dessas votações só implicam em prejuízos e sofrimento para a nossa população.





Não é obrigatório vencer os 45 dias do prazo regimental para se colocar os projetos em votação e nem tão pouco esperar vencer os 10 dias de prazo regimental para devolver os projetos para o executivo, pois após a votação os projetos vão para a sanção do prefeito iniciando assim os trabalhos e serviços tão esperados pelo nosso povo.





“É de total competência da presidência da Câmara colocar em pauta ou não os projetos que vem da prefeitura em votação. Pedi encarecidamente ao Senhor presidente que as matérias de total interesse da nossa população sejam colocadas em pauta com rapidez, pois são ações assim praticadas que o nosso povo espera de nós, pois a imagem da câmara é vista de acordo com as decisões da presidência” ressaltou o parlamentar em conversa com nossa redação.

Por Guarantã News