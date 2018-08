/ / Unidade do Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte recebe equipamentos para resgates e salvamentos

O Corpo de Bombeiros Militar de Guarantã do Norte/MT, recebeu na última segunda-feira (20/08/2018) novos equipamentos, que visam ainda mais eficiência no atendimento e proteção à população. A Unidade do corpo de bombeiro de Guarantã do Norte, que tem no comando o Tenente Rodrigo, e foi contemplado aonde recebeu do Estado, um modulo desencarcerador, equipamento usado para retirar do veículo pessoas presas nas ferragens é uma das mais completas utilizados atualmente no país.





"O equipamento auxilia e muito nas ocorrências de desencarceramento de vítimas. É um investimento pesado, porém necessário, uma vez que este possibilita uma rápida resposta na retirada dos feridos em ferragens e consequente a estabilização para condução ao atendimento médico”, explica o Tenente Rodrigo, comandante do Corpo Bombeiros de Colíder.





