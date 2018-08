/ / Titular do Cruzeiro no último jogo, Ezequiel avalia oportunidade e projeta confronto da Libertadores

Aproveitar as oportunidades. É esse o pensamento do lateral-direito Ezequiel, titular na partida de ontem (05) do Cruzeiro pela Série A do Brasileirão. O jogador, de 25 anos, atuou os 90 minutos no empate de 1 a 1 com o Vitória, no Barradão.





Foi a 11ª partida do lateral nesta temporada, que briga pela titularidade no time mineiro. “Foi um bom jogo, saímos atrás e tivemos forças para empatar e até virar, mas infelizmente o árbitro anulou o nosso segundo gol. Individualmente falando, procurei fazer o meu melhor e aproveitar a oportunidade recebida. A disputa pela titularidade é grande e qualquer chance que aparece, você precisa estar preparado para corresponder. Nosso objetivo era sair com a vitória, mas o empate não foi um resultado ruim”, avaliou o atleta, que possui 62 jogos pelo clube.





Agora, o Cruzeiro foca as atenções na Libertadores. A equipe tem um duelo importante pela frente. Na quarta-feira (08), encara o Flamengo, no Maracanã, no 1º jogo das oitavas de final. “Partida importantíssima. É a fase decisiva da Libertadores e cada jogo tem que ser encarado como uma final. Esse primeiro confronto vai dizer muito do que será o segundo jogo, por isso precisamos conseguir um bom resultado para levar alguma vantagem para o confronto no Mineirão”. concluiu.





A partida entre Flamengo e Cruzeiro acontece às 21h45.

Foto Anexada: Vinnicius Silva/Cruzeiro E.C.

