/ / Temer cede à pressão e confirma reajuste do servidor

O presidente Michel Temer cedeu às pressões do Judiciário e concordou que o auxílio-moradia seja incorporado aos vencimentos dos juízes, chegando assim ao reajuste reivindicado pela categoria. Temer desistiu, portanto, de adiar o rejauste do funcionalismo. Ele vinha tentando adiar o reajuste para 2020, conforme havia sido recomendado pelo Ministério do Planejamento.





O auxílio-moradia de R$ 4.377,73 vem sendo pago a todos os juízes, mesmo os que não estão transferidos e têm imóvel próprio, desde 2014, autorizados pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux.

Pela proposta acordada, conforme apurou a produtora da RecordTV Cláudia Gonçalves, os magistrados terão aumento de 16,38% sobre o teto de R$ 33.700, mas o auxílio-moradia deixará de ser pago. O texto precisa ser encaminhado ao Congresso, mas de acordo com uma fonte, as negociações com o Legislativo já estão avançadas.