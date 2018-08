/ / Sucesso na realização da Copa UNIFAMA de Futsal em Guarantã do Norte

A União das Faculdades de Mato Grosso - UNIFAMA, realizou através dos alunos do curso do 6º semestre de contabilidade, a 4ª Copa de futsal Unifama, com a organização do Departamento Municipal de Desporto de Guarantã do Norte/MT. A competição aconteceu no ginásio Bezerrão nas categorias, masculino e feminina.





As equipes que estiveram envolvida no campeonato, eram dos cursos que a faculdade oferece, no total foram 14 equipes no masculino e 08 no feminino. A cada ano aumenta o numero de equipes participantes e para que os acadêmicos, não percam os dias letivos, nesta edição os jogos foram no sistema eliminatórios.





Todas as noites o ginásio Bezerrão recebeu um grande número de acadêmicos que compareceram para prestigiarem os jogos. Os diretores da Unifana, Cássio e a Professora Fabiana, sempre se preocuparam em oferecerem ensino de qualidade aos seus acadêmicos e também o lazer e esportes, para assim integrarem os alunos através do esporte.





O final da competição aconteceu na noite da sexta-feira (17/08/2018), no feminino a disputa foi entre os cursos de Contabilidade e agronegócio, onde as alunas do agronegócio, sagrou se campeã ao vencer por 01 X 00. Já no masculino a final foi entre os cursos de Contabilidade e Arquitetura, os futuros arquitetos venceram seus adversários por 02 X 01.





Para as equipes finalistas além de troféus ainda ganharam uma quantia em dinheiro. O artilheiro da competição no masculino foi o atleta Jheimison do curso, de contabilidade, com 06 gols. No feminino foi a atleta do curso de Contabilidade, Vanessa que assinalou 03 gols.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)

Equipe campeã, Contabilidade

Equipe do Agronegócio, campeão da 4ª Copa UNIFAMA

Diretores proprietários da UNIFANA, Professora Fabiana e Cassio, com o artilheiro da competição