/ / Sete mil médicos de Mato Grosso escolhem nesta terça nova diretoria do CRM-MT

Quase sete mil médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso decidirão nestes dias 07 e 08 de agosto os seus novos representantes para o quinquênio 2018/2023. A eleição presencial acontece a partir das 08h, na sede do CRM-MT, localizada no Centro Político e Administrativo, em Cuiabá, e nas Delegacias Regionais de Sinop e Rondonópolis. O pleito segue até às 20h e os médicos poderão acompanhar o resultado da eleição nos canais de comunicação do Conselho.





A eleição, que ocorre a cada cinco anos, elegerá o corpo de conselheiros efetivos e suplentes, composto por 40 membros. Em Mato Grosso, uma chapa foi homologada pela Comissão Eleitoral para concorrer ao pleito. Caso não vote, será aplicada multa eleitoral ao médico.





Conforme a Resolução CFM nº 2.161/2017, o voto é obrigatório para todos os médicos, vedado aos profissionais exclusivamente militares e facultativo aos que têm mais de 70 anos. Para votar, o médico além de apresentar documento com foto deverá estar em dia com a anuidade profissional.





Aquele que for inscrito em mais de um Conselho de Medicina deverá votar em pelo menos um deles. Dúvidas e informações poderão ser obtidas através do telefone (65) 3612-5400.





