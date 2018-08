/ / Setas realiza primeiro curso de medidas socioeducativas para Creas

A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT) realiza, durante essa semana, o Curso Introdutório do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

Com aulas e palestras ministradas no hotel Mato Grosso Palace, a capacitação foi iniciada na última segunda-feira (20.08), com encerramento agendado para sexta-feira (24.08). O objetivo é capacitar os técnicos dos 43 Centros de Referências Especializados de Assistência Social (Creas) de Mato Grosso.

O curso visa debater e instruir sobre as medidas socioeducativas adotadas nos Creas de cada município, bem como discutir sobre a reinserção de jovens em cumprimento de pena na sociedade. “É a primeira vez que fazemos um curso específico de medidas socioeducativas. O assunto foi abordado em outros cursos, mas tratando de modo mais detalhado, é a primeira vez”, explica Josana do Amaral, assistente social da Setas e uma das coordenadoras do evento.

A capacitação contou com a colaboração do professor PhD da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Paulo Duarte Paes, e de um representante do Ministério do Desenvolvimento (MDS). “Nós do Governo Federal temos muita preocupação com as capacitações continuadas. Entendemos que essa é uma atribuição do MDS, fazer essa capacitação junto aos Estados e replicar isso junto aos municípios”, pontua Francisco Xavier, técnico do MDS.

A capacitação desta semana conta com cerca de 110 participantes de 41 municípios mato-grossenses. “Quanto mais os profissionais tiverem essa oportunidade (de participar de cursos), só vai somar junto à vida do usuário, permitindo um serviço de qualidade, que é a nossa preocupação”, completou Xavier.