/ / Senador José Medeiros desiste de tentar a reeleição e vai a deputado federal

Durante a convenção estadual do Podemos, realizada, ontem, o partido homologou a candidatura do senador José Medeiros à Câmara Federal. Inicialmente, ele seria candidato ao Senado, mas mudou de planos e tentará vaga na Câmara dos Deputados. “Inicialmente eu era pré-candidato ao Senado Federal, mas a nossa candidatura cresceu muito e incomodou também.

Forças ocultas trabalharam muito forte para destruir o nosso projeto de reeleição e todos sabem o que aconteceu. Não sou de desistir. Agora, sou candidato a deputado federal para continuar representando Mato Grosso no Congresso Nacional com a mesma garra e força. Estou impressionado com o apoio das pessoas e com o sentimento de que juntos vamos trabalhar para melhorar a vida das pessoas que aqui vivem”, disse

Na convenção também foi oficializado o apoio do partido a candidatura ao governo do senador Wellington Fagundes (PR). O candidato ao Senado pelo PRB, deputado federal Adilton Sachetti, e os dirigentes regionais do PROS, PR e PMN participaram da convenção estadual do Podemos.

Na disputa pelas vagas na Câmara Federal, o partido está coligado com o PROS, PMN e PP. Para estadual, faz parte da coligação principal encabeçada pelo PR.

A coligação que apoia a candidatura de Wellington Fagundes ao Palácio Paiaguás é composta pelo PR, Podemos, PP, PMN, PT, PCdoB, PROS, PTB, PV e PRB.

Conforme Só Notícias já informou, o senador José Medeiros teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no último dia 31, por fraude na alta eleitoral da formação da sua chapa em 2010. Como não está inelegível automaticamente, já que foi sentenciado a uma inelegibilidade reflexa (a decisão de torná-lo inelegível pode ser tomada no momento do pedido de registro de candidatura), ele pode concorrer as eleições.

Por Só Notícias (foto: assessoria)