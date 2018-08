/ / Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual promove inclusão e defesa de direitos

Reflexão

Comemorada a partir de hoje (21), a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como tema neste ano "Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas". A data era uma iniciativa das Apaes, mas virou lei no final do ano passado (Lei 13.585/17 ).Para o autor do projeto que originou a norma legal, deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), a semana permite dar maior visibilidade às pessoas com deficiência. "É uma hora de envolver as autoridades, de envolver a comunidade para todos refletirem sobre seu papel frente à inclusão dessas pessoas com deficiência intelectual”, destacou.A Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) é responsável pela organização de eventos em todo País ao longo desta semana para estimular a reflexão sobre a importância da atuação dos familiares, e da própria pessoa com deficiência, na busca de inclusão e na defesa de direitos.O presidente da federação, José Turozi, fala explica a importância da iniciativa: "é uma semana de reflexão em todas as 2.180 Apaes do Brasil para levar ao conhecimento da comunidade a real necessidade dessas pessoas na área educacional, de saúde, de assistência social”