/ / São Paulo vence Chape e garante título do 1º turno do Brasileirão

Shaylon, do São Paulo, festeja gol contra a Chapecoense no Morumbi Adriana Spaca/FramePhoto/Estadão Conteúdo - 19.8.2018

O São Paulo garantiu o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão ao vencer a Chapecoense por 2 a 0 no estádio do Morumbi, em São Paulo. Os gols foram marcados por Shaylon e Hudson.

Vencedor, o São Paulo chegou a 41 pontos, três a mais do que o vice-líderes Internacional, que venceu o Paraná também no domingo.

O Flamengo, que liderou boa parte do campeonato, caiu diante do Atlético-PR e terminou o turno em terceiro lugar.

Com a derrota, a Chapecoense está em 14º lugar, com 21 pontos. O time de Chapecó terminou o primeiro turno apenas dois pontos à frente do Vitória, primeiro clube na zona da degola.

Gol do São Paulo

A Chapecoense chegou ao Morumbi com o intuito de segurar o empate. No entanto, seu esquema tático desmoronou logo aos 4' do 1º tempo. Edimar avançou pela esquerda e cruzou quase sem ângulo para Shaylon, que venceu o goleiro Jandrei. Um a zero.

Jogo morno

O gol logo no início do jogo reduziu o ímpeto do São Paulo em atacar o adversário. A Chapecoense, por outro lado, teve que refazer sua estratégia de jogo. O time até conseguia o domínio na posse de bola. Mas não conseguia transformar isso em lances de perigo ao gol de Sidão.

Aos 39', após cobrança de lateral, Canteros tocou de cabeça e Wellington Paulista bateu de primeira. A bola passou à esquerda do gol do São Paulo.

Segundo tempo

Com o resultado positivo, o São Paulo jogou acomodado na segunda etapa. A ponto de irritar o técnico Diego Aguirre, que resolveu fazer duas substituições ao mesmo tempo. Aos 14', sacou Liziero e Everton Felipe para colocar Hudson e Rojas. A ideia é voltar a dominar o meio de campo.

As substituições não foram efetivas, já que o São Paulo continuou cedendo a posse de bola para a Chapecoense.

Nos contra-ataques, porém, conseguiu levar perigo. Aos 21', Rojas desceu rápido pela direita e cruzou a bola na área da Chapecoense. Rafeal Thyere tentou cortar e quase fez contra. Jandrei defendeu.

Em busca do empate, o técnico Guto Ferreira colocou o time no ataque aos 35', quando tirou o volante Amaral para colocar o atacante Osman. A troca foi positiva. Mas para o time da casa.

Logo em seguida, aos 37', o São Paulo finalmente matou o jogo. Após boa troca de passes no meio de campo, Hudson tocou para Rojas na direita. O volante pediu a bola. Foi atendido e bateu de primeira, vencendo Jandrei e fazendo o segundo gol.