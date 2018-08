/ / PSL homologa candidatura de Sandra Martins à Deputada Estadual

A ex-prefeita de Guarantã do Norte, Sandra Martins esteve participando da convenção do PSL, partido do Bolsonaro, em Cuiabá, ela teve sua candidatura homologada, o partido contará com chapa pura com 37 candidatos.



Na convenção, o partido também confirmou a candidatura da juíza aposentada Selma Arruda ao Senado. Essa é a primeira vez que ela disputa um cargo político.



O partido ainda anunciou três candidatos a deputados federais , além dos 37 a deputados estaduais.

Por Olhar Cidade da Redação