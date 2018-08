/ / Projeto regulamenta restituição de bem agropecuário depositado em empresa sob recuperação

O deputado Carlos Bezerra acredita que a alteração na lei poderá eliminar o conflito de competência que prejudica o setor do agronegócio

A vara responsável pela recuperação judicial de uma empresa não poderá decidir sobre o destino de produtos agropecuários, pertencentes a terceiros, que estejam depositados no armazém desta empresa.

É o que determina o Projeto de Lei 9082/17, do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei de Recuperação de Empresas (Lei 11.101/05 ). Segundo Bezerra, o projeto baseia-se em caso concreto ocorrido no Rio Grande do Sul.