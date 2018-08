/ / Programa Forças no Esporte (PROFESP), proporciona um final de semana diferente para pais e alunos

O Programa Forças no Esporte (PROFESP) é uma vertente do Programa Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica, e em parceria com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e a Secretaria Nacional de Juventude.

O programa democratiza o acesso à prática e à cultura do esporte e promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, oferecendo atividades esportivas educacionais, lazer e atividades complementares. Além disso, também oferece uma alimentação saudável e de qualidade, reforço escolar, ações cívico-sociais, palestras e campanhas educativas, orientações de civismo, de cidadania e desenvolvimento de habilidades profissionais. Iniciado em 2003, o Forças no Esporte tem comprovada experiência de articulações com diversos setores, tendo consolidado parcerias com governos estaduais e municipais, universidades e juizados da criança e adolescência

O PROFESP conta com recursos humanos diferenciados, como coordenadores e monitores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, professores de educação física, cozinheiros, nutricionistas e demais profissionais.

Já na gestão do Prefeito Érico Stevan. Guarantã do Norte-MT foi um dos municípios beneficiados com o PROFESP. O Programa no momento conta com duas escolas inclusa, sendo a Escola Municipal 13 de Maio e a Escola Municipal Santa Marta, contendo 50 alunos de cada escola incluída no programa.

No último domingo (05 de agosto de 18) foi realizado a 1ª reunião no Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV) com a presença dos alunos, pais e diversas autoridades. Nesta primeira reunião houve a presença dos alunos e pais da Escola Municipal Santa Marta. Os pais dos alunos, conheceram a base aonde é realizado o projeto, e se mostraram satisfeito com os resultados que os seus filhos já obtiveram no programa.

“ Tudo que estar oferecendo aqui já era um sonho dela, e o projeto só fez acrescentar. A Mudança no seu comportamento foi grande, seu desempenho na escola, sua relação com amigos. Meu desejo é que mais crianças viva o que a minha filha estar vivendo neste momento, um sol quente como este, mas é só olhar alegria da minha filha que o calor não importa mais”, relatou uma mãe de uma aluna do PROFESP.

Nesta primeira reunião houve a presença das seguintes autoridades, Érico Stevan Gonçalves (Prefeito de Guarantã), Diego Hartman (Juiz da Comarca de Guarantã), Luiz Alexandre (Promotor de Justiça Comarca de Guarantã), Suelen Barizon (Juíza da Comarca de Matupá), Eugênio Caffone (Sec. De Governo), Diane Caovilla (Sec. De Educação) e a Diretora da escola Santa Marta.

Segundo a secretária de educação Diana Caoville disse: “ Os pais estão aqui para conhecer, quais são as atividades desenvolvidas com seus filhos, é importante que eles conheçam esse espaço para incentivar seus filhos a participarem mais do projeto…”

Avaliada de uma forma positiva pelo o promotor de Justiça Luiz Alexandre da Comarca de Guarantã, entende que ocupar a criança e ao adolescente é um dos maiores incentivos que se pode dar, para evitar que eles venham se ocupar por outras coisas, completa sua fala se comprometendo em estar apoiando o projeto, para melhor assim desenvolvimento, afirma o promotor de Justiça.

Um dos incentivadores do projeto Diego Hartman Juiz de Direito da Comarca de Guarantã, exortou os pais presentes que mantenham participativo no desenvolvimento de aprendizagem da criança, que venham conhecer os coordenadores do projeto, a base aonde seus filhos estudam. Deixou uma mensagem aos pais que tem seus filhos que ainda não participa do projeto, não deixe de avaliar seus filhos, pois a educação familiar é fundamental também para o aluno, finalizo o mesmo.

O Coordenador do Projeto Major Sales, deixou uma mensagem especialmente para os pais os motivando a permanecer auxiliando seus filhos a não desistirem do projeto, ressaltou a importância do envolvimento da família para que venha ainda mais dar certo o programa de inclusão social.

O Comandante Tenente Coronel Aviador André Mauricio Schneider, entrevistado por nossa equipe disse: _ “A ideia da reunião foi principalmente mostrar para os pais dos alunos, o trabalho que estar sendo aplicado, ambiente de aula, os professores e coordenadores. Para que eles saibam o que existe dentro da base, o que é a base, e finalmente mostrando para eles o que o PROFESP estar fazendo por eles”.

O Prefeito Érico Stevan Gonçalves, afirma que o PROFESP chegou em Guarantã do Norte, através do apoio de muitos parceiros. Lembrou a importância do apoio do Comandante Tenente Coronel Aviador Schneider, fez menção do coordenador Major Sales, agradeceu as secretarias envolvidas no programa, fala também da notória melhoria que a população pode observar na melhoria de relação com pessoas, no desempenho da educação, no esporte. Guarantã do Norte tem muito mais a ganhar, e continuaremos trabalhando para o crescimento do nosso Município.

