/ / Professora de Guarantã do Norte cobra promessa de Taques na página de Taques no Facebook

Durante a campanha eleitora de 2014, Pedro Taques (PSDB), exagerou nas promessas. Eleito governador, não resgatou os compromissos firmados com os eleitores e ainda fez novas promessas ao longo de sua pífia gestão. Durante a campanha eleitora de 2014,(PSDB), exagerou nas promessas. Eleito governador, não resgatou os compromissos firmados com os eleitores e ainda fez novas promessas ao longo de sua pífia gestão.

Assim, amontoando promessas em cima de promessas, Taques perdeu a credibilidade. Os altos índices de desaprovação de seu governo dispensam comentários.

A professora Ivandra Sirlei aproveitou uma postagem de Taques, no Facebook, para cobrar a instalação de aparelhos de ar condicionado na Escola Estadual Professor Élcio Prates , de Guarantã do Norte. Segundo a educadora, a escola seria a única do município que ainda não recebeu os condicionadores de ar, conforme prometido pela Seduc.

“A resposta é sempre a mesma: ‘estamos fazendo licitação’. Quantos anos dura o processo de licitação?”, indagou a professora. Taques fez cara de besta. Preferiu o silêncio.

A temperatura média de Mato Grosso está entre as mais elevadas do país. Logo, ar condicionado nas escolas não é luxo. É indispensável para garantir melhor qualidade de ensino e condições dignas aos estudantes.