/ / Principal suspeito por furtos de camionetes em Guarantã do Norte e região é preso

Um homem, de 46 anos, foi preso nas proximidades de uma escola, na rua das Castanheiras, no bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte, neste final de semana. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, ele estava com uma GM S10 prata com bancos furtados de outro veículo (marca e modelo não informados). O proprietário o reconheceu através de fotos como autor do crime.

Segundo o documento policial, ele também é suspeito de envolvimento com o furto de uma GM S10, na avenida Tancredo Neves, em Colíder. As peças dela foram encontradas por investigadores em um desmanche localizado a cerca de 50 quilômetros de Guarantã, nas proximidades da BR-163, na Serra do Cachimbo, no dia 26 do mês passado.

Anteriormente, um investigador disse que a identificação do veículo ocorreu através da numeração do chassi. “Na conferência as informações bateram com a S10. Eles retiram tudo e só deixam os bancos e chassi da caminhonete. Agora, o proprietário será comunicado para poder dar baixa no veículo”.

O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil.

Por Só Notícias/Cleber Romero