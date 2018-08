/ / Lâmpadas de Led foram Instaladas Na rua Curitiba no Bairro Jardim Vitoria

A Prefeitura de Guarantã do Norte, através da Secretaria de Obras e Serviços realizou extensão da rede e implantação de iluminação pública atendendo as antigas solicitações dos moradores da rua Curitiba do Bairro Jardim Vitória. Para Realização desta obra foi investido cerca de 280 mil reais de recursos próprios do município.

O Prefeito Erico Stevan Gonçalves reafirmou a importância da iluminação pública para a qualidade de vida das comunidades. “É de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico de Guarantã do Norte estes serviços que constituem num dos vetores importantes para a segurança pública do município, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e a prevenção da criminalidade. Além disso, valoriza e ajuda a preservar o patrimônio público e propicia a utilização noturna de atividades como lazer e comércio. ” Com intuito de melhorar a iluminação pública do município e a segurança da população. Outro aspecto é a durabilidade das lâmpadas de LED são superiores as convencionais exigem pouca manutenção e, esses fatores que contribuem com a economia, disse o chefe do executivo.

Assessoria de Comunicação