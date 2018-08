/ / Prefeito de Guarantã Emite Nota Oficial a Imprensa sobre Prêmio Tiradentes

O Prefeito Municipal de Guarantã do Norte-MT, emitiu Nota Oficial a Imprensa em resposta a uma matéria veiculada por um site de notícias da região norte de Mato Grosso que publicou em sua página e distribuiu em Grupos de WhatsApp, matéria com a seguinte manchete: “Prefeito e vereador de Guarantã já ‘compraram’ medalha de empresa denunciada no fantástico”, por sua vez considerada pelo Gestor Público, Érico Stevan Gonçalves, como sendo tendenciosa, mentirosa, difamatória e injuriosa.

Veja a Nota a Imprensa:

“O prefeito Érico Stevan Gonçalves, tendo em vista matéria equivocada publicada pelo site Olhar Cidade, vem a público informar que JAMAIS adquiriu, ou, mesmo, autorizou quem quer que seja a adquirir em seu nome, qualquer tipo de prêmio, honraria e/ou pesquisa junto ao Instituto Tiradentes.

Que não pode impedir que aquele ou qualquer outro instituto, ou, mesmo cidadão, avalie (seja positiva ou até negativamente), sua administração; mas que desafia qualquer um a comprovar que tenha pagado por qualquer opinião, prêmio, medalha ou o que o valha, no referido instituto ou qualquer outro.

Érico e toda a sua equipe lamenta profundamente, que, a despeito do término das eleições municipais, ainda existam grupos preocupados apenas em denegrir a sua imagem e da atual gestão deste município, ao invés de contribuir para o crescimento e melhoria da cidade.

Lamenta, mais ainda, que esses grupos se utilizem de veículos de comunicação para divulgar inverdades em seu nome e, pelo desserviço e mancha ao jornalismo sério, o sem número de matérias realizadas sem a mínima verificação da verdade e dos supostos fatos que propagam, na grande maioria das vezes, irresponsavelmente.

Com o olhar fixo no futuro, o prefeito Érico Stevan vem tranquilizar todos os guarantaenses, para que saibam que nada lhe afeta este comportamento vil e torpe de parte da imprensa, bem como, que continuará arduamente trabalhando para garantir melhorias na qualidade de vida da população e crescimento da cidade, certo que o único resultado de matérias como esta é confirmar a parcialidade, falta de compromisso com a verdade e/ou incompetência, de quem as divulga”.

Guarantã do Norte-MT, 07 de Agosto de 2018.





ÉRICO STEVAN GONÇALVES

Prefeito Municipal





Da Assessoria