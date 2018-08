/ / Posto Piquiri entra no setor de postos de combustível no município de Sinop

O grupo Piquiri de propriedade de Erica dos Santos Oliveira Eireli e ” Anderson Almeida (Carcaça) ainda em fase de projeto, com intenção de inaugurar em breve, um novo modelo de negócio em que atuará na comercialização de combustíveis. Com abastecimento feito pela “Watt” Distribuidora.





A primeira unidade da rede de postos Piquiri em Sinop, que opera com uma bandeira chamada “Watt”, será aberta na MT 140, estrada Rosalia no KM 3 no Residencial Buritis, e contará com uma loja de conveniência.Segundo uns dos proprietários, Anderson de Almeida (Carcaça) do grupo, a empresa viu uma oportunidade de aliar o negócio de combustível com o de alimentação através da conveniência. A visão de um bom negocio também foi crucial para o investimento .

“Esse projeto nada mais é do que aliar a ideia de conveniência a essa força que a marca já tem”, diz.





O diretor presidente do grupo, Anderson de Almeida (Carcaça), afirma que a conveniência ainda é pouco explorada no Brasil na comparação com outros países. Aqui em Sinop, dados de mercado indicam que 86% dos postos de combustível têm loja de conveniência.

“Acreditamos que concorrentes vão vir atrás com esse conceito de conveniência, porque ainda existe uma oportunidade muito grande que não está sendo explorada”, afirmou.





Outra parte da estratégia envolve maior agressividade de preço. A companhia “Watt” espera manter preços abaixo da média na região e vai fazer ações promocionais regularmente.





Anderson de Almeida e Erica Santos tem a dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo. Não conheço ninguém que tenha progredido na carreira sem trabalhar pelo menos doze horas por dia nos primeiros anos. Não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar sábados e domingos pelo menos uma centena de vezes.





Anderson de Almeida ainda disse que se você não acredita que é possível para você conseguir o que você quer, você pode trabalhar dia e noite, mas você nunca vai ter sucesso.





Às vezes, a distância que parece separar você de seus objetivos está em sua mente. Se você remover essas barreiras mentais, você pode simplesmente alcançar o que você está buscando por tanto tempo.





Se você não acreditar em si mesmo, você vai continuar a criar desculpas e distrações. Isso ocorre porque se parece desconfortável ou assustador já que é algo que algo que você não acha que está pronto para ter.





Se você se livrar das crenças negativas sobre o que você pode ter e tornar-se, a sua realidade mudará instantaneamente.Isto é o que está acontecendo comigo e com minha família.





E sem citar nomes, Carcaça finaliza:

Todos dizem que amigos são a família que podemos escolher, e ainda que essa afirmação possa ter alguma verdade, eu acredito que é Deus quem coloca essa ‘família’ no nosso caminho. Comigo Deus foi divinamente generoso, pois só colocou pessoas maravilhosas em minha vida. Obrigada, meu Deus!





Amigos qualquer um pode ter, mas amigos tão extraordinários quanto os meus, só eu mesmo. Amo cada um deles, e por cada um Te agradeço, meu Deus, meu Pai, meu primeiro e verdadeiro Amigo!

Da Redação