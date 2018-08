/ / Policia Civil de Guarantã do Norte deflagra Operação Narciso

A Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT sobe o comando do delegado Dr. Waner, deflagrou na manhã desta quarta-feira (29/08/18) a Operação Intitulada “Narciso”, para o cumprimento de quatro mandatos de busca e apreensão, em residências e comércios do município.





O objetivo da operação é investigar o comercio de esteroides anabolizantes e outros medicamentos e substancias proibida além de derrame de moeda falsa que vem ocorrendo em Guarantã do Norte e varias outras cidades da região.





Ao total foram realizada apreensão de 47 cédulas falsas de R$ 50,00, varias ampolas de esteroides anabolizantes, medicamentos, munição e outros produtos contrabandeados de vendas proibidas ou restritas no país. No local foram encontradas várias seringas para aplicação de anabolizantes.





Na “Operação Narciso” foram presos os suspeitos Jhonatan de Oliveira Silva Heinen, de 26 anos e Manasse Vicente, de 22 anos. Ambos foram conduzidos para a Delegacia Judiciária de Policia Civil, do município, onde irá responder pelos crimes de associação criminosa, moeda falsa, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêutico ou medicinal, descaminho ou posse ilegal de arma de fogo. Segundo o Delegado, se condenados as penas somadas podem chegar a 38 anos de reclusão.





Dois veículos dos suspeitos também foram apreendidos, segundo o Delegado que chefiou a operação, as investigações demonstraram que os suspeitos eram responsáveis por distribuírem, as cédulas falsas em varias cidades do Estado de Mato Grosso.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos assessoria da PJC)