/ / Policia Civil de Guarantã do Norte desencadeou operação Loke

Logo pela manhã desta sexta-feira (03/08/18), a Policia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT, comandada pelo Delegado Dr. Waner, desencadeou a operação Loke, com o objetivo de cumprir três mandatos de busca e apreensão, no combate aos crimes de trafico de drogas, receptação e tentativa de homicídio.





Quatro pessoas foram presas em flagrantes e varias armas, drogas, munições foram apreendidas e uma grande quantidade em dinheiro. Os presos foram conduzidos para a delegacia Judiciária de Policia Civil do Município, onde se encontram a disposição da justiça.





Em nota o Delegado Waner, informou que, por enquanto os nomes das pessoas presas não serão divulgados para não atrapalhar a operação, que ainda terá continuidade.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Assessoria)