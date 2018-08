/ / Polícia apreende 200 kg droga avaliada em R$ 300 mil em Mato Grosso

A apreensão de aproximadamente 200 quilos de maconha foi feita por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), ontem à noite, sendo transportada em um VW Gol, na MT-344. O carregamento e tinha como destino a cidade de Cuiabá. A droga está avaliada em R$ 300 mil.

A abordagem ocorreu na rodovia e o veículo era conduzido por um homem, de 30 anos. O passageiro, de 23 anos, também foi preso. Ambos admitiram que transportavam a droga do estado do Mato Grosso do Sul até Cuiabá.

Eles foram encaminhados à delegacia e devem responder por tráfico de drogas. A ação policial também contou com o apoio do Grupo de Policiamento Tático da Polícia Rodoviária Federal da capital.

