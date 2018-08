/ / Pedro torce o joelho e vira dúvida para o Flu e Seleção Brasileira

O atacante Pedro se tornou uma enorme preocupação para a comissão técnica do Fluminense neste sábado, no duelo com o Cruzeiro , no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o atacante torceu o joelho direito em uma disputa de bola com Lucas Romero, dentro da área, e imediatamente foi ao chão, tendo de deixar o campo de maca e com bastante dificuldade para andar.

Sentindo muitas dores, Pedro contou com a ajuda de membros da delegação do Fluminense para ir até o vestiário. Ao descer as escadas que dão acesso ao túnel do Mineirão, o jogador não apoiou a perna direita no chão, sendo substituído por Kayke no intervalo.

Convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira nos amistosos que o time canarinho fará nos EUA, nos próximos dias 7 e 11 de setembro, contra EUA e El Salvador, respectivamente, Pedro não deverá viajar para a América do Norte com os demais selecionados e ao que tudo indica será baixa para o técnico Marcelo Oliveira nas próximas rodadas do Brasileirão.

Apesar do diagnóstico de torção feito pelo departamento médico, Pedro passará por mais exames após a partida para descobrir a real gravidade de sua lesão.

Aos 21 anos, Pedro já entrou em campo com a camisa do Fluminense 39 vezes em 2018 e balançou as redes em 19 oportunidades, desempenho suficiente para chamar a atenção de Tite e sua comissão técnica e acabar recebendo uma oportunidade de mostrar seu futebol ao lado de Neymar, Firmino e companhia. O sonho do garoto revelado em Xerém, contudo, provavelmente será adiado.

Por Gazeta esportiva