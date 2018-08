/ / Pavimentação Asfáltica: Guarantã do Norte conclui Plano altimétrico em 100% da cidade

O levantamento planialtimétrico é um documento que descreve o terreno com exatidão e nele são anotadas as medidas planas, ângulos e diferenças de nível (inclinação). Essas são informações básicas necessárias para que a engenharia possa elaborar os projetos de pavimentação.

O prefeito Érico procurando cumprir o compromisso de lavar pavimentação asfáltica aos bairros de Guarantã do Norte contr atou serviço especializado para executar o levantamento planialtimétrico em toda área da cidade. O trabalho foi concluído e entregue de maneira que o município pode agora elaborar projeto de pavimentação.





Até o inicio de 2017 pavimentação urbana em Guarantã do Norte era apenas um sonho, uma promessa ou um discurso politico. Logo de inicio o prefeito contratou profissionais para elaborar projetos para poder viabilizar alguns convênios.





Desta forma foram trabalhados e conveniados alguns trechos de pavimentação. Atualmente está em obras a pavimentação das Ruas Garças, Andorinhas e Bem-te-vi no Bairro Cotrel. Também está em obras à pavimentação da Avenida Pau Brasil no Bairro Cidade Nova.





As Ruas Flamboyants, Cedros, Alcides Moreno Capeline, Sapucaias, Jequitibás, e Amendoeiras estão com seus projetos concluídos, convênios assinados e todas licitadas, aguardando a liberação dos recursos por parte do estado para ser dada a ordem de serviço. Também está concluído o Projeto e a topografia da Avenida Lions Clube.





Com o levantamento Planialtimétrico concluído o passo seguinte é definir as ruas para elaborar os projetos de pavimentação asfáltica. Diversos setores da cidade já estão se manifestando para aderirem ao Programa de Pavimentação participativa, pelo qual o município estará realizando a pavimentação com participação financeira dos proprietários dos imóveis beneficiados.





Um projeto de Lei que regulamenta este Programa está sendo preparado pelo executivo municipal e logo na sequencia será definido os pontos que serão atendidos obviamente com a devida anuência dos respectivos proprietários.





“A pavimentação da nossa cidade é um compromisso nosso e não esquecemos isso, ao contrario estamos trabalhando para concretizarmos esse sonho nosso e da maioria da nossa população. Nossa cidade não possuía nenhum levantamento topográfico de nada, muito menos projeto. Sem isso é impossível realizar pavimentação, estamos avançando muito nesses tramites burocráticos e logo isso tudo começa a sair do papel e os nossos bairros estarão sendo contemplados com pavimentação asfáltica”. Conclui o prefeito Érico Stevan Gonçalves.