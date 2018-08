/ / Patriota de Mato Grosso realiza convenção neste sábado

O Diretório Estadual do Patriota de Mato Grosso realiza neste sábado (04.08), a partir das 13 horas, a convenção que vai definir os nomes da sigla que disputarão as eleições para deputado estadual e federal. No evento, que será realizado no Paiaguás Palace Hotel, o partido deverá ratificar o apoio ao projeto de reeleição do governador Pedro Taques (PSDB), que participará do encontro.





Além dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais, o Patriota vai reunir presidentes dos diretórios municipais, delegados e militantes do partido, que já está estruturado em 52 dos 141 municípios de Mato Grosso e, ainda em 2018, deverá chegar a 110 cidades do Estado.





Secretário-geral do Patriota de Mato Grosso e pré-candidato a deputado federal, o ex-titular do Gabinete de Desenvolvimento Regional (GDR), Antônio Carlos Paz, destaca que o partido tem se fortalecido para disputar sua primeira eleição estadual. “Conseguimos formar uma chapa proporcional com diversos nomes importantes e estamos comprometidos com a reeleição de Taques”.





Antônio Carlos pontua que o trabalho feito junto às bases, considerado extremamente satisfatório, é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de seis anos. “Temos um grupo de pessoas unido para trabalhar em prol de Mato Grosso. Atualmente formamos uma chapa proporcional com 25 nomes para outubro, com pessoas de diversas regiões, experiência política e desejo de renovação”.





Na disputa majoritária, o partido apoiará, além de Taques, os pré-candidatos ao Senado, Nilson Leitão (PSDB) e Selma Arruda (PSL), e pode indicar nomes para a suplência dos dois cargos ou até mesmo para ocupar a vaga de vice-governador de Taques, posto ainda indefinido. Em recente encontro com o governador, o partido sugeriu para este posto o nome de Cláudio Senna, empresário do ramo de combustíveis e advogado criminalista de Lucas do Rio Verde.





Em junho deste ano, o partido, presidido em Mato Grosso pelo deputado estadual Adalto de Freitas, realizou seu primeiro encontro estadual. Junto com a participação de militantes de diversos municípios, presidentes de vários partidos e o próprio governador participaram do evento. “A maior prova de que estamos no caminho certo neste trabalho de difundir os ideais do Patriota está no fato de grandes partidos, como DEM e PSDB, prestigiarem nossas ações”, finalizou Antônio Carlos.





SERVIÇO:





O quê: Convenção do Diretório Estadual de Mato Grosso do Patriota





Quando: Sábado (04.08), às 13 horas





Onde: Paiaguás Palace Hotel – Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), 1.718 – Bosque da Saúde.

Por ZP Press