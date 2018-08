/ / Passageiro é detido em MT com 12 mil comprimidos de remédio e Viagra proibidos no país

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), carga está avaliada em R$ 10 mil, tem comercialização proibida no Brasil e veio do Paraguai.

Os policiais faziam fiscalizações de rotina pela rodovia quando abordaram um ônibus que fazia a linha São Paulo (SP) para Porto Velho (RO). Passageiro foi detido com 12 mil comprimidos de remédio e Viagra proibidos no país (Foto: Polícia Rodoviária Federal de MT/Assessoria)

Foram encontrados 7,4 mil comprimidos do fármaco Rheumazin, 3,2 mil comprimidos de Pramil, 1,4 mil comprimidos de Digran e 660 comprimidos de Erectalis. Na ocasião também foram apreendidos relógios, cartões de memória, pendrives, receptores sinal de televisão, pares de meia e diversas bijuterias. Os produtos e o passageiro foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil em Pontes e Lacerda. Viagra barato Ainda conforme a PRF, o Pramil, Digran e o Erectalis são versões baratas do Viagra. Todos possuem comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em todo o território brasileiro. O Rheumazin é um antirreumático usado para o tratamento de um distúrbio do metabolismo do ácido úrico. A Anvisa também determinou a apreensão em todo território nacional.