/ / Onde foi que errei? Uma dor contínua... - Dra. Laura Oliveira Gonçalves, psicóloga.

Quem nunca se pegou perguntando a si mesmo “onde foi que errei?”, seja num término de relacionamento ou mesmo em algum momento complicado da vida, todos nós já nos questionamos onde está o erro. A indagação fere, machuca o eu interior, e as respostas, nem sempre são tão simples como imaginamos, até porque envolve diversos fatores.

Para a mãe que tem um filho dependente químico, ou com algum “desvio de conduta” ou algum tipo de problema que o diferente perante a sociedade, a culpa será puxada para si, e o “onde foi que errei”, será uma eterna dúvida. Já atendi diversas mães que se martirizam achando que a culpa é dela, mas busco direcionar para a análise do todo, procurando sempre o equilíbrio para atenuar e curar. Pois, somente assim, com aceitação e amor a realidade pode ser transformada.