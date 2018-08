/ / Nascentes do Xingu divulga resultado de concessão de bolsas de mestrado do Programa de Educação em Saneamento Básico

O Programa de Educação em Saneamento Básico da Nascentes do Xingu, empresa responsável pela gestão de 24 concessões de água e esgoto no estado de Mato Grosso, selecionou um aluno de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e outro da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat). Os acadêmicos receberão bolsas de estudo no valor de R$ 1.800,00 mensal, que entram em vigor até o máximo de três meses após a publicação do resultado pela banca avaliadora.





Mestrando em Química pela UFMT, em Cuiabá, Bruno Leonel Rossi, terá auxílio com a pesquisa “Obtenção de Pontos Quânticos de Carbono de Lodos”, sob a orientação do professor doutor Adriano Buzutti de Siqueira. Segundo o acadêmico, a perspectiva é que o trabalho aponte uma nova aplicação para os lodos de esgoto, que vem se tornando um problema em regiões onde é inviável o uso agrícola, a disposição em aterros sanitários é dispendiosa e não há usinas de incineração para receber esses resíduos.





Outro trabalho aprovado foi o da mestranda em Geografia, Carolina da Costa Tavares, da Unemat de Cáceres. O tema pesquisado é a “Caracterização físico-química do solo, capacidade de uso e qualidade da água na bacia do córrego Piraputanga”, com a orientação do professor doutor Juberto Babilônia de Sousa. De acordo com a estudante, o projeto pretende contribuir com a geração de informações para subsidiar políticas públicas na bacia hidrográfica do córrego, diagnóstico do uso da terra e ocorrência de solo da bacia para as atividades de gestão, além de obter um inventário limnológico que permitirá diagnosticar e determinar periodicamente as características da água, a fim de inferir sua qualidade frente aos distintos usos e identificar as causas de eventuais degradações.





O programa foi lançado no ano passado e disponibilizou várias linhas de pesquisa voltadas para áreas de estudo de engenharia, sociologia, ciências humanas e ciências da saúde. Entre elas automação em sistemas, eficiência energética, preservação de nascentes, utilização de lodo de esgoto na agricultura, reúso de água, saneamento rural, comportamento e consumo, saúde pública, impacto do saneamento na educação e nas mudanças climáticas.





Das inscrições, encerradas em 10 de abril de 2018, participaram os acadêmicos aprovados em processo de seleção de programa de pós-graduação stricto sensu 2018/01, em nível de mestrado, nas duas instituições, reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC). Os trabalhos inscritos e selecionados pela Comissão de Sustentabilidade e Projetos Socioambientais da Nascentes do Xingu foram apresentados a uma banca de avaliação na sede da empresa, em Cuiabá.





Para o diretor-presidente da Nascentes do Xingu, Julio Moreira, os temas das pesquisas são de relevância para o avanço dos serviços de saneamento, meio ambiente, preservação ambiental e saúde pública. Ele destaca ainda que as parcerias com as universidades são essenciais para fortalecer o conhecimento e trazer benefícios à comunidade. “As instituições de ensino estão cada vez mais qualificadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, aperfeiçoamento e capacitação de pesquisadores. Por isso, estamos empenhados em contribuir e incentivar a educação, dando apoio a estudantes para a formação de profissionais e projetos inovadores na área de saneamento básico, em prol da população e o meio ambiente”.





PUBLICAÇÃO - www.nascentesdoxingu.com.br/educacaoemsaneamento O resultado final do Programa de Educação em Saneamento Básico já está disponível no site:





educacaoemsaneamento@nascentesdoxingu.com.br Para mais informações ou dúvidas sobre o programa mande um e-mail paraou ligue no 65 3318-0517









Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu