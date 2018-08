/ / Morador de Sinop morre em acidente envolvendo carreta na BR-163 no Pará

O condutor de uma Mercedes-Benz branca morreu em um acidente na rodovia federal, nas proximidades de um balneário a cerca de 5 quilômetros da região de Trairão, no Pará (835 quilômetros de Sinop), ontem, no final da tarde. A coordenadora do Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba (PA), Ângela Maria Regis de Souza, confirmou, que ele foi identificado como Antônio Marcos Gobo, de 46 anos.

"Identificamos que ele é de Sinop. Já foi feito os exames de necropsia e está sendo aguardada a chegada de algum familiar para fazer a liberação do corpo para a funerária que vai fazer o traslado", disse Souza

A versão investigada é que o caminhoneiro perdeu o controle da direção, acabou saindo da pista, caindo em uma ribanceira, batendo em árvores e algumas pedras antes de tombar. No momento do acidente estava chovendo. Ele chegou a ser arremessado da cabine do caminhão e morreu no local.

Antônio morava em Sinop desde 1977 e chegou a fazer parte da fanfarra municipal por vários anos. Ainda não há informações do velório e sepultamento.