/ / Meteorologista faz alerta sobre condições climáticas para a próxima safra

As condições climáticas para a próxima safra (18/19) de soja serão diferentes da safra anterior (17/18). A época e a quantidade de chuvas para o início do plantio serão diferentes para diversas regiões de Mato Grosso. Este alerta está sendo repassado para toda a classe produtora do estado no evento “É Hora de Plantar 2018”, realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mao Grosso, Fundação MT.





De acordo com o meteorologista Vitor Hassan, da Climatempo, essa diferença do comportamento do clima para a próxima safra acontecerá visto que viemos de uma safra de La Nina e estamos caminhando para uma possível Safra de El Nino, tal fenômeno possui características bem particulares para o Estado de Mato Grosso.





“ De forma geral, o impacto de águas mais quentes no Pacífico Central irão causar um período de chuvas mais irregulares de Outubro a Novembro para todo o Estado de Mato Grosso, a partir deste período as chuvas passam a ter maior regularidade. Durante os meses de Outubro e Novembro as chuvas tendem a ficar abaixo da média histórica para todo o Estado. A partir de Dezembro até o mês de Fevereiro as chuvas superam a média principalmente nas regiões Oeste do Estado, enquanto que nas regiões do médio Norte e Norte, as chuvas se mantêm dentro da média histórica, já nas regiões produtoras do Vale (Leste de MT) as chuvas se mantêm abaixo da média. Com tanta irregularidade na distribuição das chuvas, o produtor precisa de um trabalho profissional direcionado para sua fazenda”, explica Hassan.





Além dessa previsão climática, Hassan orienta como o produtor e a equipe podem evitar perdas de produtividade com a irregularidade das chuvas dentro da janela de plantio. Segundo o especialista, essa janela de plantio para essa safra terá uma condição climática bem delicada e o bom desenvolvimento irá depender do bom planejamento de cada produtor. “Hoje não conseguimos controlar o clima, porém, podemos torná-lo um grande aliado em campo. Planejamento, informações precisas e eficazes, orientações técnicas e atenção na hora de tomada de decisões são ferramentas que podem garantir um bom plantio e boa colheita”, destaca Hassan.





Evento: O É Hora de Plantar acontecerá nessa quinta-feira (23) em Primavera do Leste e sexta-feira (24) em Rondonópolis. A programação começa sempre às 18h45, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do evento. A programação completa do evento está disponível em www.fundacaomt.com.br . O evento é realizado pela Fundação MT e parceiros e tem apoio da Aprosoja MT.

Roteiro das cidades:

23/08 – Primavera do Leste: Sindicato Rural

24/08 – Rondonópolis: Fundação MT

Por Julianne Caju

Jornalista DRT/MT 1110