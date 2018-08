/ / Menina de 8 anos morre com suspeita de estupro

Uma menina de 8 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Morada do Ouro, durante o final de semana. De acordo com o boletim de ocorrência, exames preliminares realizados na paciente identificaram fissura anal e a falta do hímen da garota.

A menina chegou à unidade de saúde por volta das 22h, de sábado, com dificuldade de respirar e baixos batimentos cardíacos. A equipe plantonista realizou procedimentos de reanimação, porém a paciente não resistiu e morreu.

Equipe de investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para liberar o corpo da criança para exame de necropsia e foram informados sobre o exame físico da menina.

Segundo o delegado Marcelo Jardim, somente após o resultado dos exames o caso será encaminhado à Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente (Deddica).

Por Gazeta Digital