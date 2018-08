/ / Mendes crítica em Sorriso falta de regularidade nos repasses ao setor da Saúde

O candidato ao governo do Estado, Mauro Mendes (DEM) esteve, ontem, em Sorriso reuniu com aliados políticos, na praça da Integração, no bairro Novos Campos. Durante entrevista coletiva, o ex-prefeito de Cuiabá criticou a falta de repasses ao setor da saúde por parte do governo para manter a regularidade nos atendimentos nos hospitais regionais do Estado.

“Nós temos uma grande preocupação de fazer o Estado voltar a funcionar. Mato Grosso passa por uma grave crise financeira que prejudica a saúde, andamento das obras, desenvolvimento e, principalmente, a geração de emprego. Nosso primeiro grande compromisso é com a saúde e equilibrar o caixa do governo. Sem dinheiro, muitas ações não poderão ser retomadas. Esse será o grande desafio das nossas primeiras ações”, disse o candidato.

Ele destacou ainda que os hospitais regionais estão em uma situação precária “faltando medicamento e repasses para pagamento dos salários dos profissionais. Hoje, se tem cinco meses de repasses obrigatórios para os municípios. Nós vamos trabalhar para regularizar isso”.

O encontro entre Mendes e aliados políticos em Sorriso era para ocorrer hoje, mas ele antecipou para sábado noite. Esta manhã, ele manteve a agenda política no município. Visitou a feria e terá reunião com profissionais que trabalham Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O candidato ao senado federal, Jaime Campos também acompanha a comitiva.