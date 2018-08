/ / Mathaus Spiering conquista etapa do estadual de Tênis

Mathaus (Sinop), Alexandre (Cuiabá) e Wallace (Cuiabá) foram alguns dos campeões da oitava etapa do estadual de tênis de MT

Mathaus Fellipe Spiering venceu Wesley Nunes na final da categoria 1ª Classe Profissional e se sagrou campeão na 8ª etapa do Circuito Estadual de Tênis do Estado de Mato Grosso, no torneio BMW Galaxie Motors Cup de Tênis, realizado de 14 a 19 de agosto, no Círculo Militar de Cuiabá (CMC). E Alexandre “Xandão” Leite (1ª Classe) e Wallace Duarte (1ª Classe +34) foram outros dois campeões.

“Nós últimos dois anos, eu e Wesley nos encontramos cinco vezes e eu ganhei as cinco. Então a gente meio que encontra qual que é o fundamento que tem que fazer para ganhar o jogo. Acho que foi crucial mexer ele, ir sempre para o ataque, tentar voleios e ser agressivo o máximo possível”, diz o tenista campeão, Mathaus, que afirmou que participará da próxima etapa do estadual de tênis.

Na 1ª Classe Pro, Mathaus Spiering, de 22 anos (3° do ranking), ganhou a final de Wesley Nunes, de 35 anos (2° do ranking), por dois sets a zero e parciais de 7-5 e 6-4. Já na semifinal, Mathaus superou Márvin Bernardo Spiering, de 20 anos (irmão mais novo do Mathaus) por 6-3 e 7-5. Márvin busca construir carreira no tênis e já disputou e ganhou partidas em torneios internacionais (Futures).

“Meu irmão ficou um ano parado por causa de uma lesão no quadril. Nas duas últimas semanas que começou a bater uma bola. Sentiu uma melhora e por isso veio ao torneio. Mas ele está fora de ritmo e não dá para cobrar nada dele por agora. Gostei muito dele ter vindo me acompanhar e jogar. Fazia cinco anos que não jogava com ele em torneio. Foi um prazer e boa experiência”, disse Mathaus.

Na 1ª Classe, Alexandre “Xandão” Leite, de 30 anos (11° do ranking), se sagrou campeão ao superar Givanildo Almeida, de 55 anos (3° lugar do ranking) na final por parciais de 6-4 e 6-2. Foi a 4ª participação de Xandão neste ano e a primeira vez que fatura o primeiro lugar. Um título ainda mais valoroso por ter sido em cima de um dos tenistas mais hábeis e estratégicos de MT, o professor Givanildo.

“Primeira vez que conquisto esse troféu e espero conquistar novamente. Peguei um adversário que estava um pouco lesionado e isso facilitou um pouco a minha vida. A estratégia foi deslocar ele do meio da quadra. Cansar e testar o físico dele até sobrar a terceira bola para eu ir à definição. E, se deus quiser, vou tentar mais uma final no próximo torneio”, avaliou Alexandre Xandão.

Na 1ª Classe +34, Wallace Duarte, de 46 anos (sem classificação no ranking), ganhou a final de Nicola Procopi, de 46 anos (5ª posição do ranking), por 6-2 e 6-4. “Por causa de lesões estou sem jogar simples desde o ano passado. Joguei só um torneio de duplas, que não exige tanto fisicamente e por que jogaria com meu filho. Queria estimular ele. Estou quase curado das lesões. E foi inesperado ter vencido. Não almejava o título”, falou Duarte.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo Barbosa, a 9ª etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso será realizada, de 06 a 09 de setembro, no Sinop Tênis Clube, em Sinop. E o evento terá 18 mil reais em prêmios em dinheiro e a entrada será gratuita para o público.

Texto e Fotos: Junior Martins