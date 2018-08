/ / Mamaço e roda de conversa marcam a abertura do Agosto Dourado na Femina

Na abertura da Semana Mundial da Amamentação – que vai do dia 1 a 7 de agosto – o Hospital Infantil e Maternidade Femina promoveu uma roda de conversa sobre a importância do aleitamento materno. Um “mamaço coletivo”, envolvendo mamães e bebês participantes do evento, deu abertura à campanha Agosto Dourado.

Moderado pela enfermeira especialista em neonatologia e pediatria Roze Meiry Gusmão, um bate-papo descontraído abordou os benefícios da amamentação, as dificuldades do período do puerpério e as questões relacionadas ao psicológico das mamães.

“O Agosto Dourado, que neste ano leva o tema “Aleitamento Materno: a Base de Vida”, é uma ação que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da amamentação. Atualmente, muitas pesquisas apontam que as crianças que seguiram os padrões ideais de amamentação tem um melhor desempenho intelectual, por exemplo”, explicou Roze.

Segundo a especialista, é altamente recomendável que aconteça a amamentação exclusiva pelos primeiros seis meses de vida do neném e que, mesmo com a introdução de outros alimentos, o aleitamento materno acompanhe os dois primeiros anos da criança. No que se refere à mortalidade infantil, estima-se que 820 mil bebês poderiam ser salvos pelo aleitamento materno – levando em consideração que são mais de 10 milhões óbitos infantis, por ano, ao redor do mundo.

EXPERIÊNCIAS – Durante a roda de conversa, ficaram em evidência as diferentes experiências com a amamentação e os inúmeros pontos positivos do aleitamento materno tanto para a mãe quanto para o bebê.

O caminho, no entanto, não é tão simples: os relatos das mães trouxeram à tona o mar de emoções que norteiam as inseguranças do puerpério – que é considerado o período que decorre desde o parto até que o estado geral da mulher volte às condições anteriores à gestação. Por isso, na ocasião ainda foram abordadas as relevantes instruções de amamentação, úteis também no período pré-parto, e compartilhadas dicas que podem facilitar a vida das futuras mamães.

“A Femina procura, por meio de uma equipe multidisciplinar, dar todo o amparo necessário para as gestantes. É justamente por isso que, no primeiro semestre de 2018, nós realizamos o Curso para Gestantes, que visa oferecer auxílio ao sanar dúvidas e instruir as grávidas em questões como a amamentação”, explicou a pediatra e diretora técnica da Femina, Fernannda Pigatto.

AGOSTO DOURADO – A campanha Agosto Dourado acontece durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que vai do dia 1 a 7 de agosto, e visa atrair atenção para o nobre ato de amamentar.

Na Femina, que além de maternidade é um ponto de coleta de leite materno, serão realizadas ações voltadas exclusivamente para a amamentação. No dia 6 de agosto, o auditório do hospital receberá uma palestra sobre a “Pega do Bebê Durante a Amamentação”, com a fonoaudióloga Rosely de Lima. Mais informações pelo número: (65) 2128-9191.

Por ZP Press