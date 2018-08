/ / Mais de 9 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Cuiabá e Atlético-AC

A diretoria do Cuiabá Esporte Clube divulgou, hoje, que já foram vendidos mais de nove mil ingressos para o jogo entre Cuiabá e Atlético-AC, que será nesta segunda-feira, na Arena Pantanal, a partir das 20h, válido pelas quartas de final da série C do Brasileiro. Os ingressos para o setor leste inferior já foram esgotados, e o clube decidiu abrir o leste superior.

A expectativa é de que ao menos 20 mil pessoas estejam presentes no estádio para acompanhar a equipe que está próximo de conseguir o acesso para a série B, e precisa apenas passar pelo time acreano.

As entradas estão sendo vendidas na bilheteria do Ginásio Aecim Tocantins. Para o setor oeste custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia, enquanto nos demais setores custam R$ 10 a inteira e R$ 5 meia. Crianças de até 12 anos não pagam para ver o jogo.

A prefeitura de Cuiabá disponibilizou dez veículos especiais saindo dos bairros Sucuri, Ribeirão do Lipa, Novo Colorado, Paiaguás, Serra Dourada, Novo Milênio, Residencial Coxipó, Jardim Industriário I e Pedra 90 para a Arena. Além disso, de 15 em 15 minutos sairão da Estação Bispo e Alencastro ônibus direto para o estádio.