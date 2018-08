/ / Lutador de Sinop treina para mundial na Europa visando vaga no Ultimate Fighter

O lutador Genivaldo “Gibi” Silva iniciou a preparação para a disputa do Mundial de MMA (artes marciais mistas), Boxe e Kickboxing que será em outubro, em Madri, na Espanha, e, em Roma, na Itália. O atleta quer o cinturão categoria 72 quilos, que dá o direito a participar de uma seletiva do The Ultimate Fighter (TUF), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A primeira luta será em Madri. Gibi explica, ao Só Notícias, que, caso consiga vencer, receberá uma “bolsa” em dinheiro. “O valor ainda não foi estimado. De lá, vou para Roma”. Caso alcance o cinturão e a vaga para o TUF, o atleta estará apto a disputar, entre 12 competidores, um único contrato com o Ultimate Fighting Championship (UFC), competição de MMA mais famosa no mundo.

Genivaldo também está de olho em uma vaga para integrar a seleção brasileira de boxe que disputará as Olimpíadas de Tóquio, em 2020. No último final de semana, ele ganhou o cinturão dos pesos pena, em Palmas, no Tocantins, ao derrotar três atletas da “casa”, durante a disputa do Campeonato Brasileiro de Boxe. “Arrastei duas medalhas de ouro e o cinturão. Com isso, ganhei o direito de disputar as seletivas para as Olimpíadas”.

Agora, para estar no Japão, “Gibi” precisa vencer duas, de quatro, competições que serão disputadas em solo brasileiro. “A primeira é a Copa do Brasil. Vai ter também o Brasileirão e mais duas seletivas. Uma delas será disputada na Arena Corinthians. A outra ainda não tem local confirmado”.

De Palmas, Genivaldo voou para o Estado de São Paulo, onde, ainda no final de semana, derrotou um argentino, um carioca e um tocantinense, e ficou com o cinturão panamericano, além de faturar mais uma medalha de ouro. A competição contou com atletas de vários países e de 17 estados brasileiros. “Por ter sido campeão mundial, na Argentina, em maio, eu já estava classificado”.

Genivaldo reside há seis anos em Sinop. No município, é um dos responsáveis pelo projeto “Krav Thai Kick”, idealizado pela Polícia Militar. Cerca de 300 jovens de escolas públicas, com idades entre 11 e 17 anos, participam das aulas de Kickboxing, Krav Maga, Boxe e Muay Thai.