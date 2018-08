/ / Líderes comunitários visitam CT e prefeitura avalia linha especial de ônibus

As portas do Centro de Treinamentos do Cuiabá Esporte Clube foram abertas para mais de 100 pessoas, representantes das 225 associações de bairro da Capital. O intuito da ação é aproximar o clube, que joga neste sábado (04.08) sua última partida em casa pela primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, da população da cidade que batiza o Dourado. Às 17h, horário de Mato Grosso, o time enfrenta o Tombense (MG), penúltimo compromisso da equipe cuiabanista, que ainda pela fase de grupos vai enfrentar o Bragantino, no interior de São Paulo.





Para ajudar os torcedores a lotarem a Arena Pantanal, palco da partida, a Prefeitura de Cuiabá, que capitaneou a visita, avalia a possibilidade de disponibilizar ônibus saindo das principais regiões da cidade. “Estamos aqui como grandes apoiadores da formação da torcida. Pretendemos ceder um ônibus, saindo das principais comunidades, em direção à Arena, para que a população possa torcer pelo time que vai colocar nossa Capital no cenário nacional”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo da cidade, Francisco Vuolo, que participou da visita.





Vice-presidente do Cuiabá Esporte Clube, Cristiano Dresch lembrou que a equipe, que em breve completará 17 anos de fundação, está há sete anos na Série C e, em um curto tempo de vida, coleciona títulos importantes, como oito campeonatos mato-grossenses e a Copa Verde, conquistada em 2015. “Estamos fazendo uma mobilização para agregar torcedores e esse é o objetivo desse encontro aqui no CT. Essa aproximação com a comunidade é uma coisa que já deveríamos ter feito há mais tempo e eu só tenho a agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro por nos dar essa oportunidade”, destacou.





Para o jogo contra a equipe mineira, o Cuiabá Esporte Clube espera uma grande participação da torcida. Desde o início da semana, estão à venda ingressos promocionais, ao preço de R$ 10 a entrada inteira e R$ 5 a meia. Os ingressos estão à venda nas lojas Tube de Cuiabá, Casa de Festas e Lups Esportes, de Várzea Grande, e vão se estender por toda a semana. Mulheres e crianças não pagam e o ingresso, no dia do jogo, custará R$ 20.





Já classificado para a fase de quartas de final da competição, o Cuiabá mantém viva a esperança de Mato Grosso ter um representante na Série B do ano que vem. Depois de seis jogos invictos, o Dourado foi superado pelo Ypiranga, na cidade de Erechim (RS), e acabou derrotado por 3 a 0. Com isso, o time está na terceira colocação do Grupo B, com 29 pontos conquistados. Além do aproveitamento superior a 60%, o Dourado conta com o melhor ataque da competição, com 29 gols marcados. (Com informações da Secretaria de Inovação e Comunicação de Cuiabá)

Por ZP Press