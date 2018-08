/ / Lançado Edital 072/2018, com 2.860 vagas para Cursos Técnicos Integrados, Sendo 70 vagas para Guarantã do Norte

http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=4695 . O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição e do questionário socioeconômico. O questionário tem por objetivo a obtenção do perfil dos candidatos inscritos, a fim de subsidiar as políticas institucionais do IFMT e não terá interferência na classificação dos concorrentes. Após preencher o questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 50,00 até o dia 23 de outubro de 2018. As inscrições estarão abertas até 22 de outubro de 2018, no endereço eletrônico do IFMT. Para acessar clique,. O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição e do questionário socioeconômico. O questionário tem por objetivo a obtenção do perfil dos candidatos inscritos, a fim de subsidiar as políticas institucionais do IFMT e não terá interferência na classificação dos concorrentes. Após preencher o questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 50,00 até o dia 23 de outubro de 2018.

Caso o candidato cometa algum erro ao preencher o cadastro, poderá solicitar a correção dos dados até as 16h do dia 31 de outubro (quarta-feira), através do preenchimento do formulário e de documento comprobatório a ser enviado para o Departamento de Políticas de Ingresso, pelo endereço eletrônico proen.dpi@ifmt.edu.br . No ato do preenchimento do formulário de inscrição, é necessário ter em mãos o número do CPF, e da cédula de identidade ou documento equivalente, oficial, com foto de validade nacional.

No dia 05 de novembro de 2018, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido, o turno e o local de realização da prova, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/

As provas para os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio serão realizadas no dia 25 de novembro (domingo) das 14 às 17 horas. O Processo Seletivo Classificatório 2019/1 constará de 40 questões objetivas. A prova será composta por 40 questões objetivas, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática. Cada questão terá 05 alternativas, sendo uma única correta. Cada questão valerá 1,0 ponto e abrangerá conteúdos programáticos pertinentes ao ensino fundamental (do 1º ao 8/9º anos).

O resultado do Processo Seletivo será classificatório/eliminatório e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da maior nota para a menor de acordo com a modalidade (cotas ou ampla concorrência) pela qual o candidato optou no ato da inscrição.

O gabarito da prova objetiva será divulgado até as 12 horas do dia 26 de novembro de 2018, no site do IFMT http://selecao.ifmt.edu.br/ . No dia 21 de dezembro de 2018, até as 12 horas, serão divulgadas dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2019/1; e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

Após a publicação do resultado oficial, o Departamento de Políticas de Ingresso disponibilizará para os diretores de Ensino dos Campi ofertantes das vagas a relação dos candidatos aprovados, classificados (excedentes), desclassificados e eliminados, para que a Direção de Ensino proceda às matrículas.

A matrícula deverá ser efetuada na Secretaria Geral de Documentação Escolar dos Campi do IFMT, pelo candidato, pessoalmente. Se o candidato for menor de 18 anos, a matrícula deverá ser efetuada pelo responsável legal ou por seu mandatário com procuração simples (com firma reconhecida em cartório), munido de Documento de Identificação.

As matrículas da 1ª chamada (Aprovados) serão realizadas de 07 a 11 de janeiro de 2019 das 8h às 11h e das 13h às 17h. Se houver vagas não preenchidas e candidatos classificados, após a matrícula da 1ª chamada, para qualquer uma das dez listagens, o diretor de Ensino do Campus IFMT ofertante das vagas, encaminhará para o e-mail institucional lista.processoseletivo@ifmt.edu.br o nome dos candidatos matriculados de cada curso/turno, para que seja elaborada e publicada a relação dos classificados para a 2ª chamada e as chamadas subsequentes, se houver. O início das aulas será estabelecido conforme calendário de cada Campus ou Campus Avançado, a ser divulgado na data da matrícula.

Para mais informações sobre o Processo Seletivo 2019/1 acesse a íntegra do Edital 072/2018, em anexo.





Assessoria