/ / Jovem de Guarantã do Norte é preso ao ser flagrado com maconha em rodoviária de MS

Jovem, de 22 anos, foragido da justiça de Mato Grosso foi preso na terça-feira (31/07) pelo Dof (Departamento de Operações de Fronteira) ao ser flagrado com 21 quilos de maconha na rodoviária de Dourados/MS, cidade a 233 quilômetros de Campo Grande.





Os 23 tabletes da droga estavam divididos em duas malas que o traficante levaria de Amambaí/MS até a cidade de Peixoto/MT por R$ 3 mil.

Abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina dos policiais que durante as checagens no sistema da policia, descobriram que o traficante tinha um mandado de prisão em aberto de Guarantã do Norte//MT, desde 2015.

Autor e droga foram encaminhados a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

Por Campo Grande News