/ / Jogo do Cuiabá será exibido em telão na Arena Pantanal

Com o Cuiabá Esporte Clube jogando a partida que pode dar ao time o acesso à Série B fora de casa, os torcedores do Dourado poderão acompanhar o jogo na Arena Pantanal. Isso porque o clube, por meio de uma parceria com a Ambev e SAEL, vai exibir o confronto em um telão de 35 metros quadros, instalado na Arena Pantanal. O duelo contra o Atlético (AC) será disputado na próxima segunda-feira (27), às 20 horas, horário de Mato Grosso.





Para os torcedores curtirem a partida mais importante da história do Cuiabá, o telão vai funcionar no setor Oeste do estádio, que nesta semana recebeu quase 25 mil pessoas no jogo de ida. Os ingressos são limitados e estarão disponíveis exclusivamente na Bilheteria do Ginásio Aécim do Tocantins a partir de sábado. Poderão ser trocados por 1 kg de alimento não perecível ou adquiridos ao preço de R$ 10 a entrada inteira e R$ 5 a meia-entrada.





No jogo de ida das quartas de final da Série C, o Dourado bateu o Atlético (AC) pelo placar de 2 a 0. Alê e Edson Borges foram os autores dos gols que colocaram o Cuiabá na frente do duelo. Por conta disso, o time pode perder por até um gol de diferença, no Estádio Florestão, que conseguirá o acesso e a classificação à semifinal da competição. Se o time acreano vencer por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate.

Por ZP Press