/ / Jesus, o Mestre do ensino, no ensino, como Mestre

A Pedagogia de Deus, antevista pelo saudoso fundador da Legião da Boa Vontade,(1914-1979), desde o surgimento (1950) da LBV, da qual fazem parte a Pedagogia do Cidadão Ecumênico e a do Afeto, visa à construção da criatura livre, pelo Amor, pela Verdade e pela Justiça Divinos. Consoante o Senhor da Paz, está singularizada no(sentimento) e no[de Deus],[de Deus](razão) — Evangelho, segundo, 13:34 e 35, e 8:32. Por que Pedagogia do Afeto? Porque a estabilidade do mundo começa no coração da criança.