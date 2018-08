/ / Jayme obtém apoio de 18 vereadores em Rondonópolis

O candidato a senador Jayme Campos recebeu o apoio de 18 dos 21 vereadores do município: Thiago Muniz (PDT); Thiago Silva (MDB), Fábio Cardoso (PDT), Professor Sidney (PDT), Roni Magnani (PP), Juary Miranda (SD), Vilmar Pimentel (SD), Batista da Coder (SD), Adonias Fernandes (MDB), Fulô (MDB), Bilu (PRTB), Roni Cardoso (PRTB), Reginaldo (PPS), Cláudio da Farmácia (MDB), Silvio Negri (PC do B) e Hélio Pichioni (PSD). Eles pediram especial atenção para as necessidades de Rondonópolis que é hoje passagem obrigatória para a maior riqueza de Mato Grosso, do Centro Oeste e do Brasil, que é a produção de alimentos vinda agronegócio.

“Mais do que receber o apoio dos representantes popular, vem a importância, o respeito e a responsabilidade de estar no Senado defendendo Mato Grosso, sua gente e mais especialmente agora Rondonópolis que nos últimos anos se tornou uma das cidades mais prósperas de nosso Estado e nosso país”, disse Jayme Campos, através da assessoria.

O ex-prefeito Percival Muniz também reafirmou apoio a Jayme Campos.