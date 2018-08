/ / INAUGURADA UTI PEDIÁTRICA PARA CRIANÇAS COM CÂNCER

Hospital de Câncer de Mato Grosso e parceiros comemoraram a inauguração da nova unidade





Na manhã de terça (21) o Hospital de Câncer de Mato Grosso apresentou oficialmente a nova Unidade de Terapia Intensiva pediátrica. A UTI conta com 10 leitos, sendo dois deles isolamentos, totalmente equipados para atender pacientes de zero a 14 anos. Com a inauguração, começa também a corrida para credenciamento e habilitação, a fim de dar início aos atendimentos.

Fruto de anos de trabalho e doações, a unidade é uma conquista que representa o fechamento do ciclo de tratamento do paciente oncológico, que agora conta com todo o suporte necessário dentro da própria instituição, diminuindo a necessidade de transferências, garantindo mais segurança para os pequenos que lutam contra o câncer e mais conforto para suas famílias.

O presidente do Hospital de Câncer, Laudemi Moreira Nogueira, ressalta a alta tecnologia empregada na nova unidade, que deve figurar entre as mais modernas do estado. Apesar do foco ser nos pacientes oncológicos, outros pacientes também poderão ser atendidos, quando for necessário o cuidado intensivo.

Apesar de inaugurada, a UTI não está recebendo novos pacientes. A diretoria do Hospital destacou que é preciso passar por um processo de fiscalizações, credenciamentos e habilitações para garantir que a unidade seja sustentável e possa iniciar os atendimentos. A parceria e apoio do poder público, em todas as esferas, é importante para que o processo tenha celeridade, apesar da burocracia, e que a sociedade possa colher os frutos desse trabalho.

O superintendente do Instituto Ronald McDonald e criador do McDia Feliz no Brasil, Chico Neves, viajou do Rio de Janeiro para Cuiabá a fim de prestigiar a inauguração. Ele reforçou que o grande objetivo do Instituto é aumentar os índices de cura do câncer infantojuvenil, que hoje é a doença que mais mata crianças e adolescentes no país.

Ao longo dos anos o Instituto já apoiou reformas na pediatria do Hospital, a construção do Espaço da Família e da UTI pediátrica. O próximo projeto, que receberá recursos do McDia Feliz de 2018 e das próximas edições é a reforma da internação pediátrica.

Doações viabilizaram UTI

O projeto da UTI começou a ser pensado em 2014, quando foi identificada a necessidade de atendimento intensivo. Entre 2015 e 2017, parte dos recursos do McDia Feliz foram direcionados para as obras e compra de parte dos equipamentos. A campanha é coordenada pelo Instituto Ronald McDonald e conta em Mato Grosso com o apoio da Bom Futuro, empresa padrinha da campanha junto ao Hospital de Câncer.

Em 2017 a Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso) e a AMPA (Associação Mato-grossense de Produtores de Algodão) arrecadaram doações com produtores rurais para alavancar o projeto com a compra de móveis e equipamentos. Da mesma forma, a AACC-MT (Associação de Amigos da Criança com Câncer) realizou doação para compra de equipamentos.

Nos três anos de arrecadação de recursos foram mobilizados, além dos produtores de todo o estado, 86 empresas e cerca de 1.400 voluntários. Além das campanhas, duas emendas parlamentares federais complementaram o valor final.

A cerimônia contou com a presença de voluntários, pacientes e parceiros do Hospital. Diretores das instituições parceiras compuseram a mesa de abertura e reforçaram a grandeza da obra, bem como a importância das parcerias para o crescimento do Hospital e garantia do tratamento oncológico de qualidade no estado.