/ / Ibope aponta Mauro com 32%, Taques 22% e Wellington com 15% das intenções de votos

O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (DEM) lidera a primeira pesquisa Ibope para governador de Mato Grosso, feita após as convenções. Ele tem 32% das intenções de votos. O governador Pedro Taques (PSDB), candidato à reeleição tem 22% e o senador Wellington Fagundes (PR) 15%. Arthur Nogueira (Rede) aparece com 2% e Moises Franz (Psol) com 1%. Brancos e nulos 17% e não sabem 10%. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

Espontânea

Mauro 15%

Pedro Taques 10%

Wellington 3%

Arthur Nogueira 0

Moises Franz 0

Não sabem 57%

Brancos e nulos 13%

O Ibope também pesquisou a rejeição dos candidatos

Taques 45%

Mauro Mendes 18%

Wellington 18%

Arthur 17%

Moises 15%

Foram entrevistados 812 eleitores entre os 21 e 24 de Agosto. Encomendada pela Tv Centro América, a pesquisa está registrada no TRE com número MT-04065/2018 e no TSE com número 01573/2018. O nível de confiança é de 95%.