/ / Hospital Municipal de Guarantã do Norte recebe equipamento de Radiografia Digital

Os exames de raio-X fazem parte da rotina das organizações de Saúde, facilitando o diagnóstico e acompanhamento de inúmeras doenças . O avanço da radiografia digital, por meio do sistema PACS (Picture Archiving and Communication System, ou Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), mudou a forma como os profissionais de Saúde têm acesso às imagens, que são disponibilizadas na mesma hora em que o procedimento é realizado, agilizando a elaboração do laudo e a rotina da assistência como um todo.

A radiologia digital vem dominando o mercado de medicina diagnóstica nos últimos anos. E não é para menos! A técnica traz diversas vantagens tanto para o hospital quanto para o paciente, implicando em maior precisão diagnóstica e em redução de custos.





Assim que captada pelo sensor digital, a imagem é automaticamente encaminhada para o computador e gerada na tela em segundos, não sendo necessário esperar pelo processo de revelação. Uma vez no computador, a imagem pode ser ajustada de acordo com as necessidades do radiologista, com correção de contraste por exemplo, e comparadas facilmente aos exames anteriores, gerando menos dúvidas no diagnóstico e acelerando a emissão do laudo. Além disso, o sistema digital associa a imagem diretamente ao prontuário eletrônico do paciente , permitindo um faturamento automático, explica o Coordenador.





A Secretária de Saúde Tatiana Aranda diz que uma das grandes vantagens da radiologia digital é que é necessária uma menor quantidade de radiação para gerar uma imagem de alta resolução. Além de que a chance de o exame ter que ser repetido é praticamente inexistente com a técnica, afirma a secretária.

Diagnóstico certeiro





A Médica Erika Daima (Clinica Geral) fala que os erros diagnósticos são os mais comuns nos serviços de saúde mas como a imagem digital apresenta uma resolução maior e pode ser processada de forma a auxiliar o radiologista no diagnóstico, esses erros se tornam menos frequentes. Dessa forma, oferece-se um diagnóstico mais apurado ao paciente.

O Prefeito Erico Stevan Gonçalves que em seu governo municipal tem se preocupado constantemente afim de buscar melhorias ainda mais para a saúde municipal e atender os anseios da população guarantaense diz que, com a radiologia digital o diagnóstico se torna mais rápido, pois com a redução do tempo de espera entre o pedido do exame e a emissão do laudo, a radiologia digital permite que o paciente receba o tratamento adequado muito mais rapidamente, aumentando a chance de um diagnóstico cada vez mais precoce, afirma o chefe do executivo.

Assessoria De Comunicação

Redação J.S