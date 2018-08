/ / Homem é preso em ônibus transportando drogas para a cidade de Guarantã do Norte (Fotos)

O fato foi registrado na noite deste sábado 11 por volta das 21:00hs onde segundo informações do setor de inteligência do 15º CR informou que um homem estaria se deslocando da cidade de Sinop para Guarantã do Norte transportando drogas de imediato a Guarnição da Policia Militar de Terra Nova do Norte fez a espera do referido ônibus na entrada da cidade.





Após abordagem dos policiais um homem começou a ficar completamente nervoso quando um policial perguntou sobre uma mochila que estava próximo dele, e que tinha dentro da mochila com autorização do suspeito Woshington Vianes de Moraes (30) os PMs localizaram uma certa quantidade de drogas sendo Pasta Base de Cocaína e Maconha, a droga seria levada para a cidade de Guarantã do Norte o posteriormente comercializada.





No momento da prisão Woshington afirmou que já tinha passagens pela Policia, com a confirmação os suspeito foi preso e conduzido par a Delegacia de Policia Civil onde ficou a disposição da autoridade policial competente, estiveram a frente desta ocorrências os soldados Reis e Ribas do núcleo de policiamento de área de Terra Nova do Norte.

Por José Carlos l Resumo Diário