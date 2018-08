/ / Homem é preso com quase 300 quilos de drogas em Mato Grosso

A apreensão foi realizada, hoje, pela Delegacia Especializada de Entorpecentes, na BR-364, na Serra de São Vicente, após os policiais interceptarem uma Ford Ranger prata, com placas de Bento Gonçalves (RS), onde foram encontrados cerca de 290 quilos de maconha, que estavam sendo transportados na carroceria.

A caminhonete era conduzida por um homem, de 28 anos, morador de Rondonópolis. Ele foi conduzido a DRE para ser interrogado e autuado por tráfico de drogas. Não foi informado para onde a droga estava sendo levada, se pertenciam ao motorista ou se ele receberia dinheiro para fazer o transporte.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, a equipe da força tarefa em conjuntos com policiais federais recebeu informação do carregamento e acionou a DRE, que realizou a apreensão do entorpecente, após equipes operacionais se posicionarem na rodovia e identificarem o veículo suspeito.

Após a prisão do motorista, um casal, que não teve a identificação divulgada foi preso. Ele estava em um VW Gol, que segundo a polícia, dava apoio no transporte da droga.

O delegado titular da DRE, Vítor Hugo Bruzulato Teixeira, destacou que a integração com a Polícia Federal fortalece o sistema de combate às facções criminosas.

A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Feral (PRF) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Por Redação Só Notícias (fotos: assessoria)