/ / Homem é encontrado morto embaixo de ponte em Guarantã do Norte

O corpo de um homem foi encontrado embaixo da ponte do rio Braço Sul, na BR-163, sentido ao estado do Pará, em Guarantã do Norte/MT, na terça-feira (28/08/18), por volta das 11h. De acordo com o boletim de ocorrência, algumas pedras foram encontradas sobre a cabeça da vítima e havia sinais de espancamento. A identificação ainda não foi confirmada.

O corpo foi retirado do local e encaminhado para exames de necropsia e reconhecimento oficial na funerária Pax Memorial. Ainda não há informações se existe algum registro de pessoas desaparecidas nos últimos dias na região.

As circunstâncias de como ocorreu a morte serão investigadas pela Polícia Civil.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Álvaro Ferretto Sauer)