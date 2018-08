/ / Guarantã do Norte confirma leilão para ajudar Hospital de Câncer de Mato Grosso

A comissão organizadora do Leilão pela Vida em prol do Hospital de Câncer de Mato Grosso confirmou que será realizado no próximo dia 26, a partir das 10hs, no Tatersal do parque de exposições da ACRITÃ. A presidente da comissão, Francieli Minetto, lembrou que um grupo de voluntários está visitando fazendas, empresas para arrecadar as doações, não apenas de bezerros mas de produtos que podem ser leiloados para ajudar na manutenção da unidade que é responsável por mais da metade de todos os tratamentos de câncer em Mato Grosso.

“Precisamos da solidariedade e companheirismo de todos os guarantaenses, novomundenses e da população regional. O Hospital de Câncer de Mato Grosso tem atendido centenas de pessoas de nossos municípios, quer seja no contexto preventivo, no diagnóstico, tratamento e até mesmo sendo providencial na cura dessa terrível doença nos mais diferentes estágios de complexidade. É uma causa justa e nobre”, disse Francieli. Está na programação um almoço no valor simbólico de R$ 20.

“É com a ajuda da comunidade que repassamos os valores financeiros ao hospital para que sejam investidos na melhoria da estrutura física, aquisição e manutenção de aparelhos, custeio de alimentação, quadro de funcionários, materiais de uso contínuo, logística administrativa e na excelência do acolhimento e procedimentos realizados nas pessoas acometidas por esta terrível e degradante doença”, explicou, através da assessoria, o secretário da Comissão Prol Hospital do Câncer, William Gabaldo.